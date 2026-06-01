Rencontre musicale Carnac
Rencontre musicale Carnac samedi 13 juin 2026.
Carnac
Rencontre musicale
Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Voyage musical en Amérique Latine, avec Barbara Letoqueux et Victor Reny.
Ce duo joue depuis 10 ans dans le groupe Paloma Negra.
Victor, guitariste passionné de flamenco et Barbara chanteuse-voyageuse, vous embarquent dans un voyage qui démarre en Espagne et qui navigue sur les rives des différents pays d’Amérique latine.
Accès libre,
réservation conseillée.
Durée: 1h .
Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50
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English :
L’événement Rencontre musicale Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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