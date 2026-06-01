Carnac

Rencontre musicale

Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Voyage musical en Amérique Latine, avec Barbara Letoqueux et Victor Reny.

Ce duo joue depuis 10 ans dans le groupe Paloma Negra.

Victor, guitariste passionné de flamenco et Barbara chanteuse-voyageuse, vous embarquent dans un voyage qui démarre en Espagne et qui navigue sur les rives des différents pays d’Amérique latine.

Accès libre,

réservation conseillée.

Durée: 1h .

Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50

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English :

L’événement Rencontre musicale Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon