Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert de Noël.

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 16:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Après le succès de la saison 2025, l’association ‘’Les Amis de la Cathédrale de la Puisaye’’ renouvelle son festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’, au programme le samedi 12 décembre à 16 h nous clôturerons l’année en beauté avec les Petits Chanteurs de France pour un concert de Noël à ne pas manquer ! À bientôt sur les bancs de l’église ! .

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@association-acp.fr

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English : Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert de Noël.

L’événement Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert de Noël. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !