Un trio de choc pour une soirée swing ! Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
samedi 8 août 2026 · Eglise Saint Symphorien · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Un trio de choc pour une soirée swing !
Eglise Saint Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Vous aimez le jazz, et plus précisément le boogie-woogie et le blues ? Alors ce concert est fait pour vous !
Au piano Jean-Pierre Bertrand, Son swing et son enthousiasme communicatif font de lui Le Boss of Boogie (source Jazz magazine). Il a enregistré 15 albums et joué sur des scènes prestigieuses comme le festival Jazz à Vienne . Son jeu, élégant et rythmé, puise dans les racines du boogie et du blues tout en intégrant des couleurs modernes.
À la guitare Nicolas Peslier. Le swing avant tout ! Guitariste et banjoïste, Nicolas Peslier démontre le même talent dans divers domaines New Orleans, afro/jazz, swing, Big Band. Il est très demandé par la plupart des musiciens pour sa parfaite polyvalence stylistique et sa faculté d’adaptation immédiate.
À la batterie Pascal Mucci. Batteur, percussionniste et chanteur, Pascal a commencé sa carrière aux côtés d’Olivier Franc, illustre représentant du Jazz de Sidney Bechet. Depuis plus de 15 ans, il sillonne les routes de France, d’Europe et des États-Unis avec ses nombreux groupes.
Informations pratiques
• Accès handicapés
• Réservation info@association-acp.fr .
Eglise Saint Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 77 46 info@association-acp.fr
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English : Un trio de choc pour une soirée swing !
L’événement Un trio de choc pour une soirée swing ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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