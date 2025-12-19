15e Festival de la céramique Marché Potier

Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Marché potier avec 40 céramistes. Animations tout le week-end projection de films, conférence, atelier gratuit, cuisson bois, concert, restauration. .

Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 75 38 lecouventdetreigny89@orange.fr

L'événement 15e Festival de la céramique Marché Potier Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2025-12-19