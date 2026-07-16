La nuit des Étoiles Parc Animalier de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

La nuit des Étoiles

Parc Animalier de Boutissaint Lieu-dit Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

Célébrez la Nuit des Étoiles au Parc de Boutissaint !

Évadez-vous loin de la pollution lumineuse et venez admirer la beauté d’un ciel étoilé préservé.

Dès la journée, l’événement commence avec l’observation du Soleil et la découverte d’une exposition photo unique au sein de notre chapelle. Pour vivre une soirée inoubliable, vous aurez la possibilité de dîner sous notre grande halle, face aux animaux de la prairie, avant d’assister à une présentation dédiée aux mystères du ciel.

À partir de 22h et jusqu’au bout de la nuit, les astronomes amateurs de l’association APEX89 mettront leurs télescopes à votre disposition et vous accompagneront dans cette exploration céleste. .

Parc Animalier de Boutissaint Lieu-dit Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : La nuit des Étoiles

L’événement La nuit des Étoiles Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)