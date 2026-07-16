Nuits des étoiles Parc de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Nuits des étoiles

Parc de Boutissaint Lieu-dit Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le temps d’une soirée, laissez-vous émerveiller par la magie d’un ciel étoilé, loin de toute pollution lumineuse, dans le cadre exceptionnel du Parc de Boutissaint.

Dès la journée, profitez d’une observation du Soleil et découvrez une exposition photo installée dans la chapelle du parc.

À la tombée de la nuit, prolongez l’expérience en partageant un dîner sous notre grande halle, face aux animaux de la prairie (sur réservation), avant d’assister à une présentation captivante sur les mystères de l’Univers.

À partir de 22h et jusqu’au bout de la nuit, les passionnés de l’association APEX89 vous feront découvrir les trésors du ciel grâce à leurs télescopes. Planètes, constellations, amas d’étoiles et autres merveilles célestes n’auront plus de secrets pour vous. Informations pratiques.

Entrée au tarif habituel du parc jusqu’à 20h.

À partir de 20h tarif unique de 5 € par personne.

Pensez à réserver votre dîner à l’avance afin de profiter pleinement de cette soirée d’exception. .

Parc de Boutissaint Lieu-dit Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@boutissaint.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits des étoiles

L’événement Nuits des étoiles Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !