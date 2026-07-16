Nuits des étoiles Parc de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
samedi 8 août 2026 · Parc de Boutissaint · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Nuits des étoiles
Parc de Boutissaint Lieu-dit Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le temps d’une soirée, laissez-vous émerveiller par la magie d’un ciel étoilé, loin de toute pollution lumineuse, dans le cadre exceptionnel du Parc de Boutissaint.
Dès la journée, profitez d’une observation du Soleil et découvrez une exposition photo installée dans la chapelle du parc.
À la tombée de la nuit, prolongez l’expérience en partageant un dîner sous notre grande halle, face aux animaux de la prairie (sur réservation), avant d’assister à une présentation captivante sur les mystères de l’Univers.
À partir de 22h et jusqu’au bout de la nuit, les passionnés de l’association APEX89 vous feront découvrir les trésors du ciel grâce à leurs télescopes. Planètes, constellations, amas d’étoiles et autres merveilles célestes n’auront plus de secrets pour vous. Informations pratiques.
Entrée au tarif habituel du parc jusqu’à 20h.
À partir de 20h tarif unique de 5 € par personne.
Pensez à réserver votre dîner à l’avance afin de profiter pleinement de cette soirée d’exception. .
Parc de Boutissaint Lieu-dit Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@boutissaint.com
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English : Nuits des étoiles
L’événement Nuits des étoiles Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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