Soirée Karaoké Au restaurant le Café du Bal Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
samedi 8 août 2026 · Au restaurant le Café du Bal · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Soirée Karaoké
Au restaurant le Café du Bal 7 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Soirée Karaoké et moules frites venez chanter, partager et vous amuser dans une ambiance conviviale. .
Au restaurant le Café du Bal 7 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 85 79 lecafedubaltreigny@gmail.com
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English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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