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AGENDA · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Soirée Karaoké Au restaurant le Café du Bal Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

samedi 8 août 2026 · Au restaurant le Café du Bal · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Au restaurant le Café du Bal
Adresse
7 Rue du Professeur Camille Lian
Ville
89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Département
Yonne
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Soirée Karaoké

Au restaurant le Café du Bal 7 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Soirée Karaoké et moules frites venez chanter, partager et vous amuser dans une ambiance conviviale.   .

Au restaurant le Café du Bal 7 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 85 79  lecafedubaltreigny@gmail.com

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English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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