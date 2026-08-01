Soirée Karaoké Au restaurant le Café du Bal Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

samedi 8 août 2026 · Au restaurant le Café du Bal · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Soirée Karaoké

Au restaurant le Café du Bal 7 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Soirée Karaoké et moules frites venez chanter, partager et vous amuser dans une ambiance conviviale. .

Au restaurant le Café du Bal 7 Rue du Professeur Camille Lian Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 85 79 lecafedubaltreigny@gmail.com

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English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !