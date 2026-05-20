Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Des standards de la chanson franco-anglaise.

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Après le succès de la saison 2025, l’association ‘’Les Amis de la Cathédrale de la Puisaye’’ renouvelle son festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’, au programme le samedi 29 août à 18 h Emmanuel Tellier et ses choristes nous plongeront dans les souvenirs avec des standards de la chanson franco-anglaise. À bientôt sur les bancs de l’église ! .

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@association-acp.fr

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English : Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Des standards de la chanson franco-anglaise.

L’événement Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Des standards de la chanson franco-anglaise. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !