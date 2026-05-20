Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Du classique, mais pas que ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Du classique, mais pas que ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 15 août 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Du classique, mais pas que !
Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Après le succès de la saison 2025, l’association ‘’Les Amis de la Cathédrale de la Puisaye’’ renouvelle son festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’, au programme le samedi 15 août à 17 h. Du classique, mais pas que, avec le Trio Lombardi hautbois, guitare et violoncelle. À bientôt sur les bancs de l’église ! .
Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@association-acp.fr
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English : Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Du classique, mais pas que !
L’événement Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Du classique, mais pas que ! Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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