Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Le grand Bach.

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Après le succès de la saison 2025, l’association ‘’Les Amis de la Cathédrale de la Puisaye’’ renouvelle son festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’, au programme le samedi 3 octobre à 20h30 ‘’Le grand Bach’’. Pascal Vigneron, à l’orgue, sera accompagné par un accordéoniste et un saxophoniste. À bientôt sur les bancs de l’église ! .

Eglise de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@association-acp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Le grand Bach.

L’événement Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Le grand Bach. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !