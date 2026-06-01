Festival de contes il était … une fois Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac samedi 27 juin 2026.

Carnac

Festival de contes il était … une fois

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

À 11h et 11h45 Il était une fois…à la Médiathèque

Offert par le Festival du conte. Tout public. Réservation conseillée. Durée 30 minutes.

Partage, convivialité, échange, transmission, simplicité; Ce sont les valeurs de ce festival du conte qui s’adresse à tous les publics .

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 50 50

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English :

L’événement Festival de contes il était … une fois Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon