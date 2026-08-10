Festival de la BD en Périgord March Mallow X José Muñoz Sans réserve Le Sans Réserve Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Festival de la BD en Périgord March Mallow X José Muñoz Sans réserve

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

{ Festival de la bd en périgord }

March Mallow x José Muñoz concert dessiné

> Concert assis

{ Festival de la bd en périgord }

March Mallow x José Muñoz concert dessiné

March Mallow invite le dessinateur argentin José Muñoz, l’un des grands maîtres de la bande dessinée mondiale, auteur en 1990 d’un roman graphique consacrée à Billie Holiday, pour une performance inédite où se mêlent musique et dessin. Au fil du concert, les chansons du groupe rencontrent les dessins réalisés en direct, offrant une expérience visuelle et sonore singulière.

> Concert assis .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73

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English : Festival de la BD en Périgord March Mallow X José Muñoz Sans réserve

{ Périgord Comic Book Festival }

March Mallow x José Muñoz: Drawing Concert

> Seated concert

L’événement Festival de la BD en Périgord March Mallow X José Muñoz Sans réserve Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux