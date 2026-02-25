Festival de la BD Kerjean Saint-Vougay

Festival de la BD

Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

2026-05-23

Festival de bande dessinée historique et documentaire.

15 auteurs et autrices présents pour des rencontres, tables rondes et séances de dédicaces.

Exposition dédiée à l’invité d’honneur et parrain du festival, Patrice Pellerin, auteur de L’Épervier.

Exposition visible dans les salles du château, du 11 avril au 1er novembre 2026. .

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

