Festival de la BD Kerjean Saint-Vougay
Festival de la BD Kerjean Saint-Vougay samedi 23 mai 2026.
Festival de la BD
Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Festival de bande dessinée historique et documentaire.
15 auteurs et autrices présents pour des rencontres, tables rondes et séances de dédicaces.
Exposition dédiée à l’invité d’honneur et parrain du festival, Patrice Pellerin, auteur de L’Épervier.
Exposition visible dans les salles du château, du 11 avril au 1er novembre 2026. .
Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69
