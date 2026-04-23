Rendez-vous aux jardins #2026 Kerjean Saint-Vougay

Saint-Vougay

Rendez-vous aux jardins #2026

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 13:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition au cœur de nos jardins ! Cette année, la thématique La vue sera à l’honneur.

À cette occasion, nos sites vous proposent un programme riche de visites et d’animations, pensé pour vous faire découvrir aussi bien le thème de l’année que la diversité et la richesse de nos parcs et jardins. Un moment privilégié propice à la découverte, aux échanges et aux bons conseils !

Le Château de Kerjean, l’Abbaye du Relec, le Domaine de Trévarez et L’Abbaye de Daoulas ouvrent gratuitement pour l’occasion !

De manière exceptionnelle, nos sites sont ouverts gratuitement pour ces deux jours. Profitez-en pour découvrir nos parcs, nos jardins et nos expositions.

Les animations proposées à cette occasion sont, elles aussi, gratuites.

Pour une visite plus sereine, privilégiez le samedi vous pourrez profiter pleinement des lieux et découvrir tout ce qu’ils ont à offrir dans une ambiance plus calme. .

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins #2026 Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX