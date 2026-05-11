Festival de la céramique 2026 Place Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 10:00 – 19:00

Gratuit : non Tout public

Le Festival revient pour une quatrième édition, les 6 et 7 juin !Au programme :• 36 céramistes• expositions et vente• espace photo• café céramique• stands partenaires et asso• ateliers modelages• démo tournage• échanges / conférences???? Retrouvez la liste des exposants de cette nouvelle édition???? Benoît Pouplard, invité d’honneur 2026

Place Graslin Centre-ville Nantes 44000



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