Festival de la forêt et du bois Montlouis-sur-Loire

Festival de la forêt et du bois

25 Rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

2026-10-17

Fort du succès des précédentes éditions, ce 8ème Festival de la Forêt et du Bois proposera de nombreuses animations à la fois pédagogiques et ludiques à destination des familles.

Cette nouvelle édition du Festival de la Forêt et du Bois se tient dans le parc du Château de la Bourdaisière. Au programme bien-être, jeux, activités sportives et manuelles… Animations pour les petits et les grands, balades forestières ; déambulations contées en forêt, spectacles, conférence et bien d’autres surprises. Restauration sur place. Programmation en cours. 8 .

25 Rue de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 16 31 evenement@labourdaisiere.com

English : Forest and Wood Festival

Building on the success of its predecessors, the 7th Festival de la Forêt et du Bois (Forest and Wood Festival) will offer a wide range of educational and fun activities for families.

