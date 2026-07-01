Festival de la Marionnette #26 Bernay
mercredi 15 juillet 2026 · Bernay
Informations pratiques
Bernay
Festival de la Marionnette #26
Bernay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-15
Avec une soixantaine de représentations à Bernay, Brionne et Serquigny, ce festival créé en 1999 est devenu un rendez-vous incontournable du début de l’été en Normandie. Une plongée dans l’univers artistique et ludique de la marionnette théâtre d’objets, d’ombres, marionnettes à gaines, à tringles, à fils, marottes… 4 jours de spectacles vivants de qualité, pour petits et grands ! .
Bernay 27300 Eure Normandie +33 6 16 81 78 08
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English : Festival de la Marionnette #26
L’événement Festival de la Marionnette #26 Bernay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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