Informations pratiques

Bernay

Festival de la Marionnette #26

Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15

Avec une soixantaine de représentations à Bernay, Brionne et Serquigny, ce festival créé en 1999 est devenu un rendez-vous incontournable du début de l’été en Normandie. Une plongée dans l’univers artistique et ludique de la marionnette théâtre d’objets, d’ombres, marionnettes à gaines, à tringles, à fils, marottes… 4 jours de spectacles vivants de qualité, pour petits et grands ! .

Bernay 27300 Eure Normandie +33 6 16 81 78 08

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English : Festival de la Marionnette #26

L’événement Festival de la Marionnette #26 Bernay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay