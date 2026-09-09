Festival de la Mode Responsable Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Festival de la Mode Responsable

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-11

À l’occasion de la Quinzaine de la Mode Responsable en Nouvelle-Aquitaine, la CARA, Giulia & Emma et Philippe Grès organisent une journée pour repenser notre rapport à la mode*.

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

%C0 As part of the Responsible Fashion Fortnight in Nouvelle-Aquitaine, CARA, Giulia & Emma, and Philippe Gr%E8s are organizing a day to rethink our relationship with fashion*.

L’événement Festival de la Mode Responsable Royan a été mis à jour le 2026-08-28 par Royan Atlantique