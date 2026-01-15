Festival de la Teinturerie Route de Nurols Aurec-sur-Loire
Festival de la Teinturerie
Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : Samedi 2026-09-25
fin : 2026-09-27
2026-09-25
7ème édition du festival de la Teinturerie.
Au programme des fresques street-art, des spectacles de rue, une exposition d’artistes et des animations, des ateliers.
Plus d’informations à venir.
Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
7th edition of the Teinturerie festival.
On the program: street-art frescoes, street shows, an artists’ exhibition and workshops.
More information to come.
