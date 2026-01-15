Festival de la Teinturerie Route de Nurols Aurec-sur-Loire

Festival de la Teinturerie

Route de Nurols La Teinturerie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : Samedi 2026-09-25

fin : 2026-09-27

2026-09-25

7ème édition du festival de la Teinturerie.

Au programme des fresques street-art, des spectacles de rue, une exposition d’artistes et des animations, des ateliers.

Plus d’informations à venir.

7th edition of the Teinturerie festival.

On the program: street-art frescoes, street shows, an artists’ exhibition and workshops.

More information to come.

