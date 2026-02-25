Festival de musique Aout of Sounds Place Bacchus Domérat

Domérat

Festival de musique Aout of Sounds

Place Bacchus Centre Bourg Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Août of Sounds revient pour sa 9ème édition faire vibrer vos soirées estivales avec une série de concerts en plein air, mêlant styles et époques.

Au programme de ce samedi Raphaël James Trio (pop rock acoustique) et Saint Eldorado (pop variété).

.

Place Bacchus Centre Bourg Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Août of Sounds is back for its 9th edition, bringing summer evenings to life with a series of open-air concerts mixing styles and eras.

On this Saturday’s program: Raphaël James Trio (acoustic pop rock) and Saint Eldorado (pop variété).

L’événement Festival de musique Aout of Sounds Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme