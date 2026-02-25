Festival de musique Aout of Sounds Place Bacchus Domérat

Domérat

Festival de musique Aout of Sounds

Place Bacchus Centre Bourg Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Août of Sounds revient pour sa 9ème édition faire vibrer vos soirées estivales avec une série de concerts en plein air, mêlant styles et époques.

Ce dimanche 30 août, retrouvez Madame Léon pour une soirée placée sous le signe du jazz.

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Place Bacchus Centre Bourg Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01 culture@domerat.fr

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English :

Août of Sounds is back for its 9th edition, bringing a new vibrancy to your summer evenings with a series of open-air concerts mixing styles and eras.

On Sunday August 30, join Madame Léon for an evening of jazz.

L’événement Festival de musique Aout of Sounds Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme