Festival de musique de chambre en Vallée des Gaves Église d’Esquièze Esquièze-Sère

Esquièze-Sère

Festival de musique de chambre en Vallée des Gaves

Église d’Esquièze ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Un festival de musique de chambre au cœur des Pyrénées, mêlant jeunes artistes et patrimoine d’exception. Le Festival de musique de chambre en vallées des Gaves est un événement estival réunissant de jeunes musiciens autour de concerts dans des lieux patrimoniaux du territoire. Du 23 juillet au 15 août 2026, il propose une série de concerts allant du duo à l’octuor, mêlant musique de chambre, voix et quintette à vent. Organisé sous forme de résidences suivies de

tournées dans les vallées, le festival a pour objectif de rendre la musique classique accessible à tous, tout en valorisant le

patrimoine culturel et naturel des Pyrénées.

Tout public. .

Église d’Esquièze ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie musique.gaves65@hotmail.com

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English :

A chamber music festival in the heart of the Pyrenees, combining young artists and exceptional heritage. The Festival de musique de chambre en vallées des Gaves is a summer event bringing together young musicians for concerts in local heritage sites. From July 23 to August 15, 2026, it offers a series of concerts ranging from duos to octets, combining chamber music, voice and wind quintet. Organized in the form of residencies followed by

in the valleys, the festival aims to make classical music accessible to all, while promoting the cultural and natural

cultural and natural heritage of the Pyrenees.

L’événement Festival de musique de chambre en Vallée des Gaves Esquièze-Sère a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65