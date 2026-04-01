Festival de musique des Chapelles Place de l’église Pierrefeu-du-Var

Pierrefeu-du-Var

Festival de musique des Chapelles

Place de l’église Eglise St Jacques Le Majeur Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Gratuit pour les moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25 19:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Festival de Musique des Chapelles propose Trio del Angel

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Place de l’église Eglise St Jacques Le Majeur Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 13 53 13

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English : Chapels Music Festival

The Festival de Musique des Chapelles presents Trio del Angel .

L’événement Festival de musique des Chapelles Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var