Fête du 1er mai Quartier Sainte Croix Pierrefeu-du-Var

Pierrefeu-du-Var

Fête du 1er mai

Quartier Sainte Croix Chapelle Sainte Croix Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:30:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’association Petra Foco en partenariat avec la commanderie du rameau d’argent vous invite à célébrer la messe du 1er mai à la chapelle Sainte Croix.

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Quartier Sainte Croix Chapelle Sainte Croix Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 92 14

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English : Spring Festival

The Coeur du Terroir Pierrefeucain association is organising a range of events throughout the day to celebrate the arrival of spring and discover local produce.

L’événement Fête du 1er mai Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var