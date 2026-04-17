Fête du 1er mai Quartier Sainte Croix Pierrefeu-du-Var
Fête du 1er mai Quartier Sainte Croix Pierrefeu-du-Var vendredi 1 mai 2026.
Pierrefeu-du-Var
Fête du 1er mai
Quartier Sainte Croix Chapelle Sainte Croix Pierrefeu-du-Var Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:30:00
fin : 2026-05-01 12:00:00
Date(s) :
2026-05-01
L’association Petra Foco en partenariat avec la commanderie du rameau d’argent vous invite à célébrer la messe du 1er mai à la chapelle Sainte Croix.
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Quartier Sainte Croix Chapelle Sainte Croix Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 92 14
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English : Spring Festival
The Coeur du Terroir Pierrefeucain association is organising a range of events throughout the day to celebrate the arrival of spring and discover local produce.
L’événement Fête du 1er mai Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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