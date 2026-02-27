Festival de Musique du Haut-Jura Bach en dialogue(s) Musée de l’Abbaye Saint-Claude

Festival de Musique du Haut-Jura Bach en dialogue(s)

Musée de l’Abbaye 3 place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

10h Visite guidée du musée

La visite guidée des collections sera conduite par la directrice du musée

Prix 7,50€

11h Concert

Le violon et le clavecin dialoguent comme deux voix en conversation permanente. Tantôt unis, tantôt contrastés, ils dessinent un paysage sonore où l’intime rencontre l’élan, et où la danse affleure sous l’écriture savante. Cette circulation entre styles et caractères éclaire une période charnière de l’histoire musicale, marquée par l’évolution du langage baroque vers une expression plus directe et plus subjective.

Venez partager un moment privilégié, au plus près des artistes, dans un cadre intime.

Les solistes du Concert de la Loge

Julien Chauvin violon

Louise Acabo clavecin

Un échange avec les artistes aura lieu après le concert .

Musée de l’Abbaye 3 place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Musique du Haut-Jura Bach en dialogue(s)

L’événement Festival de Musique du Haut-Jura Bach en dialogue(s) Saint-Claude a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE