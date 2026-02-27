Festival de Musique du Haut-Jura La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Juralliance Résidence du Parc Juralliance Saint-Claude

Festival de Musique du Haut-Jura La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Juralliance

Résidence du Parc Juralliance 12 chemin du parc Saint-Claude Jura

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

2026-05-12

Le 12 mai 2026 à 17h30

La Caravane Musicale parcourt les chemins avec un programme de musique folk et baroque, s’inspirant des écrits des compositeurs du début du XVIIIe siècle influencés par les musiques de village la danse sera à l’honneur, mais aussi les évocations pastorales. À destination des publics plus éloignés, la Caravane part en itinérance dans les villages et propose des séances dédiées pour les jeunes ou moins jeunes, et donc tout public !

Ensemble Artifices

Alice Julien-Laferrière violon et conception

Birgit Bornauw musette, cornemuses, violon et danse

Nicolas Flodrops flûtes et cornemuse

En partenariat avec Juralliance, le Pôle handicap adulte à la Résidence du Parc .

Résidence du Parc Juralliance 12 chemin du parc Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

