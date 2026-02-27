Festival de Musique du Haut-Jura La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Juralliance Résidence du Parc Juralliance Saint-Claude
Festival de Musique du Haut-Jura La Caravane Musicale Fleurs Barock'n Folk Juralliance Saint-Claude mardi 12 mai 2026.
Résidence du Parc Juralliance 12 chemin du parc Saint-Claude Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-05-12
Le 12 mai 2026 à 17h30
La Caravane Musicale parcourt les chemins avec un programme de musique folk et baroque, s’inspirant des écrits des compositeurs du début du XVIIIe siècle influencés par les musiques de village la danse sera à l’honneur, mais aussi les évocations pastorales. À destination des publics plus éloignés, la Caravane part en itinérance dans les villages et propose des séances dédiées pour les jeunes ou moins jeunes, et donc tout public !
Ensemble Artifices
Alice Julien-Laferrière violon et conception
Birgit Bornauw musette, cornemuses, violon et danse
Nicolas Flodrops flûtes et cornemuse
En partenariat avec Juralliance, le Pôle handicap adulte à la Résidence du Parc .
