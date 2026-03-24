Festival de Musique du Haut-Jura Le grand récital d’Alexandre Tharaud La fraternelle Saint-Claude
Festival de Musique du Haut-Jura Le grand récital d’Alexandre Tharaud La fraternelle Saint-Claude dimanche 31 mai 2026.
Festival de Musique du Haut-Jura Le grand récital d’Alexandre Tharaud
La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Jura
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Festival de Musique du Haut-Jura
Le grand récital De Rameau à la Mer
Le 31 mai 2026 à 16h
Pour la dernière journée de sa 41? édition, le Festival de Musique du Haut-Jura investit le café de La fraternelle, autour de l’exceptionnel musicien, en deux temps (un pass DUO avantageux est disponible). Sa venue à Saint-Claude est un événement rare, un moment privilégié pour tous les amoureux de la musique et du piano.
Figure incontournable du piano français, Alexandre Tharaud est reconnu pour sa virtuosité, sa sensibilité et sa capacité unique à faire dialoguer les époques et les styles. Il a su transposer au piano les œuvres du clavecin baroque dont ses enregistrements de Rameau et Scarlatti ont été salués comme des références, tout en explorant avec finesse le répertoire français plus tardif. Il interprétera pour nous la grande suite de Rameau et deux de ses propres transcriptions.
Alexande Tharaud piano .
La fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté administration@festivalmhj.com
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English : Festival de Musique du Haut-Jura Le grand récital d’Alexandre Tharaud
L’événement Festival de Musique du Haut-Jura Le grand récital d’Alexandre Tharaud Saint-Claude a été mis à jour le 2026-02-24 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE