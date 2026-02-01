La fraternelle Musique: Alexandre Taraud Festival de Musique du Haut-Jura Café de La fraternelle Saint-Claude

La fraternelle Musique: Alexandre Taraud Festival de Musique du Haut-Jura

Café de La fraternelle 12 rue de la Poyat Saint-Claude Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 19:00:00

fin : 2026-05-31 21:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dim 31 mai au café de La fraternelle, Saint-Claude

Figure incontournable du piano français, Alexandre Tharaud est reconnu pour sa virtuosité, sa sensibilité et sa capacité unique à faire dialoguer les époques et les styles. Il a su transposer au piano les œuvres du clavecin baroque, avec des enregistrements de Rameau et Scarlatti, salués comme des références, tout en explorant avec finesse le répertoire français plus tardif, et plus récemment la chanson française.

Pour la dernière journée de sa 41è édition, le Festival de Musique du Haut-Jura investira le café de La fraternelle, autour de l’exceptionnel musicien, en deux temps.

Sa venue à Saint-Claude est un événement rare, un moment privilégié pour tous les amoureux de la musique et du piano. .

Café de La fraternelle 12 rue de la Poyat Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 42 26 info@maisondupeuple.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fraternelle Musique: Alexandre Taraud Festival de Musique du Haut-Jura

L’événement La fraternelle Musique: Alexandre Taraud Festival de Musique du Haut-Jura Saint-Claude a été mis à jour le 2026-02-01 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)