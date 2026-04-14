Nérac

Festival de Musique en Albret Carte blanche à Pierre Fouchenneret

Temple de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Carte blanche à Pierre Fouchenneret, Violon.

18h: Bach pour violon seul.

Sonates et Partitas de Bach pour violon seul: un défi et un accomplissement pour un violoniste ainsi qu’un évènement culturel précieux pour les mélomanes, connaisseurs ou néophytes. Pierre Fouchenneret est un artiste aguerri depuis de longues années à ces monuments inégalés du répertoire classique. Son style, à la fois sobre et noble, ciselé du plus beau lyrisme, met particulièrement en valeur l’architecture riche et lumineuse de ces œuvres, trésors d’inventivité, où le violon acquiert le statut d’un instrument polyphonique se suffisant pleinement à lui-même.

Tout chante, tout respire. Vraie chair vivante, sa sonorité au grain si particulier, comme venue d’une autre époque saisit l’auditeur . ConcertClassic .

Temple de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de Musique en Albret Carte blanche à Pierre Fouchenneret

L’événement Festival de Musique en Albret Carte blanche à Pierre Fouchenneret Nérac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret