Festival de Musique en Albret Carte blanche à Pierre Fouchenneret Nérac
Festival de Musique en Albret Carte blanche à Pierre Fouchenneret Nérac mercredi 8 juillet 2026.
Nérac
Festival de Musique en Albret Carte blanche à Pierre Fouchenneret
Temple de Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Carte blanche à Pierre Fouchenneret, Violon.
18h: Bach pour violon seul.
Sonates et Partitas de Bach pour violon seul: un défi et un accomplissement pour un violoniste ainsi qu’un évènement culturel précieux pour les mélomanes, connaisseurs ou néophytes. Pierre Fouchenneret est un artiste aguerri depuis de longues années à ces monuments inégalés du répertoire classique. Son style, à la fois sobre et noble, ciselé du plus beau lyrisme, met particulièrement en valeur l’architecture riche et lumineuse de ces œuvres, trésors d’inventivité, où le violon acquiert le statut d’un instrument polyphonique se suffisant pleinement à lui-même.
Tout chante, tout respire. Vraie chair vivante, sa sonorité au grain si particulier, comme venue d’une autre époque saisit l’auditeur . ConcertClassic .
Temple de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de Musique en Albret Carte blanche à Pierre Fouchenneret
L’événement Festival de Musique en Albret Carte blanche à Pierre Fouchenneret Nérac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- Johannes Vermeer Zone industrielle Labarre Nérac 25 avril 2026
- Nérac a du talent . 2ème édition Quai de la Baïse Nérac 30 avril 2026
- Nérac, vers Mézin, avec le petit train touristique Nérac Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Nérac, du Château Henri IV au Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Circuit de la Reine Margot Nérac Lot-et-Garonne 1 mai 2026