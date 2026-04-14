Festival de Musique en Albret Pierre Fouchenneret et François Salque Temple de Nérac Nérac
Festival de Musique en Albret Pierre Fouchenneret et François Salque Temple de Nérac Nérac mercredi 8 juillet 2026.
Nérac
Festival de Musique en Albret Pierre Fouchenneret et François Salque
Temple de Nérac 35, bis allée d’Albret Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 21:45:00
Date(s) :
2026-07-08
20h30 Pierre Fouchenneret et François Salque
Pierre Fouchenneret, violon
François Salque, violoncelle
HAENDEL HALVORSEN, Passacaille
RAVEL, Sonate pour violon et violoncelle
KODÁLY, Duo opus 7 pour violon et violoncelle
Intensité, pureté et exubérance guident les archets de Pierre Fouchenneret et François Salque. Sous leurs doigts, la densité de la matière sonore s’éclaire et nous conduit au plus près de cette paix à la fois simple, terrestre et céleste qui caractérise l’univers musical de Bach et de ses illustres successeurs.
Nous découvrirons également dans ce programme un joyau de Maurice Ravel ainsi qu’un chef-d’œuvre de jeunesse de Zoltan Kodaly alliant romantisme, virtuosité et explosions folkloriques ! .
Temple de Nérac 35, bis allée d’Albret Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 annemariegb47@free.fr
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English : Festival de Musique en Albret Pierre Fouchenneret et François Salque
L’événement Festival de Musique en Albret Pierre Fouchenneret et François Salque Nérac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret
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