Festival de Musique en Albret Pierre Fouchenneret et François Salque Temple de Nérac Nérac

Nérac

Festival de Musique en Albret Pierre Fouchenneret et François Salque

Temple de Nérac 35, bis allée d’Albret Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 21:45:00

Date(s) :

2026-07-08

20h30 Pierre Fouchenneret et François Salque

Pierre Fouchenneret, violon

François Salque, violoncelle

HAENDEL HALVORSEN, Passacaille

RAVEL, Sonate pour violon et violoncelle

KODÁLY, Duo opus 7 pour violon et violoncelle

Intensité, pureté et exubérance guident les archets de Pierre Fouchenneret et François Salque. Sous leurs doigts, la densité de la matière sonore s’éclaire et nous conduit au plus près de cette paix à la fois simple, terrestre et céleste qui caractérise l’univers musical de Bach et de ses illustres successeurs.

Nous découvrirons également dans ce programme un joyau de Maurice Ravel ainsi qu’un chef-d’œuvre de jeunesse de Zoltan Kodaly alliant romantisme, virtuosité et explosions folkloriques ! .

Temple de Nérac 35, bis allée d’Albret Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 annemariegb47@free.fr

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English : Festival de Musique en Albret Pierre Fouchenneret et François Salque

L’événement Festival de Musique en Albret Pierre Fouchenneret et François Salque Nérac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret