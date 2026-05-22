Festival de Musiques A Contretemps Humankind Quentin Lourties Saumur

Saumur

Festival de Musiques A Contretemps Humankind Quentin Lourties

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le Théâtre Le Dôme de Saumur lance “À Contretemps”, un tout nouveau festival de musiques qui rayonne sur l’ensemble du territoire de Saumur Val de Loire, les 30 & 31 mai 2026.

Le festival se clôt en beauté avec le big band du trompettiste et compositeur Quentin Lourties. Formé au Conservatoire National Supérieur de Paris, “Lourties” réunit la nouvelle garde du jazz français pour défendre “humankind”, son premier album enregistré au mythique Studio Ferber. Huit compositions originales qui mêlent jazz orchestral, musique classique et atmosphères cinématographiques, pour un regard lucide et émouvant sur notre époque. Le Big Band de l’École de musique de Saumur Val de Loire, dirigé par Cédric Sandré, participera à l’événement.

Festival de Musiques A Contretemps

Pour cette première édition, trois lieux emblématiques accueillent quatre représentations d’exception le Théâtre Le Dôme à Saumur, Le Cube à Longué-Jumelles, et la Collégiale de Notre-Dame à Montreuil-Bellay investie pour la première fois dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

Du quatuor à cordes au big band de jazz, en passant par les saxophones classiques et les voix a cappella, “À Contretemps” invite le public à une traversée musicale hors des sentiers battus, mêlant prestige international et enracinement local grâce à la participation de l’École de musique de Saumur Val de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 16h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Saumur?s Théâtre Le Dôme launches ?À Contretemps? a brand-new music festival for the entire Saumur Val de Loire region, on May 30 & 31, 2026.

L’événement Festival de Musiques A Contretemps Humankind Quentin Lourties Saumur a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME