Festival de Musiques A Contretemps Opus 13 Saumur

Saumur

Festival de Musiques A Contretemps Opus 13

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Théâtre Le Dôme de Saumur lance “À Contretemps”, un tout nouveau festival de musiques qui rayonne sur l’ensemble du territoire de Saumur Val de Loire, les 30 & 31 mai 2026.

Ce samedi, retrouvez OPUS 13, Quatuor à cordes suédo-norvégien, révélation de la scène internationale, qui ouvre le festival avec un programme autrichien de haute tenue La Jeune fille et la mort de Schubert et le Quatuor op. 74 n°1 de Haydn, complétés par un hommage à la Scandinavie avec Le Chant de Solveig de Grieg. Premier prix du concours international du Wigmore Hall et du concours de Bordeaux en 2025, ce jeune quatuor est salué pour sa vitalité, sa sensibilité artistique et la richesse de sa palette sonore.

Concert organisé en partenariat avec Vibre ! , Festival & Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux.

Festival de Musiques A Contretemps

Pour cette première édition, trois lieux emblématiques accueillent quatre représentations d’exception le Théâtre Le Dôme à Saumur, Le Cube à Longué-Jumelles, et la Collégiale de Notre-Dame à Montreuil-Bellay investie pour la première fois dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

Du quatuor à cordes au big band de jazz, en passant par les saxophones classiques et les voix a cappella, “À Contretemps” invite le public à une traversée musicale hors des sentiers battus, mêlant prestige international et enracinement local grâce à la participation de l’École de musique de Saumur Val de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 30 mai 2026 à partir de 14h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Saumur?s Théâtre Le Dôme launches ?À Contretemps? a brand-new music festival for the entire Saumur Val de Loire region, on May 30 & 31, 2026.

L’événement Festival de Musiques A Contretemps Opus 13 Saumur a été mis à jour le 2026-05-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME