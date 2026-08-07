AGENDA · Perche en Nocé
Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition Perche en Nocé
jeudi 22 juillet 2027 · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition
Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-07-22
fin : 2027-07-25
Date(s) :
2027-07-22
Lieux à définir et programme en cours d’élaboration. .
Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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English : Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition
L’événement Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT CdC Coeur du Perche
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