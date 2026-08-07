Informations pratiques

Perche en Nocé

Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition

Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-07-22

fin : 2027-07-25

Date(s) :

2027-07-22

Lieux à définir et programme en cours d’élaboration. .

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition

L’événement Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT CdC Coeur du Perche