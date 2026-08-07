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AGENDA · Perche en Nocé

Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition Perche en Nocé

jeudi 22 juillet 2027 · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
jeudi 22 juillet 2027
Fin
dimanche 25 juillet 2027
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition

Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-07-22
fin : 2027-07-25

Date(s) :
2027-07-22

Lieux à définir et programme en cours d’élaboration.   .

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie  

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English : Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition

L’événement Festival de musiques L’Oreille du Perche 6ème édition Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-07 par OT CdC Coeur du Perche

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