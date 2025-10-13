Festival de musiques L’Oreille du Perche L’intranquillité Préaux-du-Perche Perche en Nocé

Festival de musiques L’Oreille du Perche L’intranquillité

Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre de la 5ème édition du Festival de musiques L’Oreille du Perche, L’intranquillité Théâtre/Jazz/Portugal.

Il fallait bien un trio pour s’attaquer à l’Everest qu’est le Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa Frédéric Pierrot, voix Christophe Marguet, batterie Claude Tchmitchian, contrebasse.

Pratique en l’église Saint Germain. .

