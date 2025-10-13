Festival de musiques L’Oreille du Perche L’intranquillité Préaux-du-Perche Perche en Nocé
Festival de musiques L’Oreille du Perche L’intranquillité Préaux-du-Perche Perche en Nocé samedi 25 juillet 2026.
Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé Orne
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
2026-07-25
Dans le cadre de la 5ème édition du Festival de musiques L’Oreille du Perche, L’intranquillité Théâtre/Jazz/Portugal.
Il fallait bien un trio pour s’attaquer à l’Everest qu’est le Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa Frédéric Pierrot, voix Christophe Marguet, batterie Claude Tchmitchian, contrebasse.
Pratique en l’église Saint Germain. .
Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
