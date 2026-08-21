Festival de Pézanin, Arboretum Domanial de Pézanin, Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Festival de Pézanin Dimanche 20 septembre, 10h00 Arboretum Domanial de Pézanin Saône-et-Loire

Parking gratuit sur place et accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des journées Europpéenne du Patrimoine, nous organisons pour vous le Festival de Pézanin ! Durant ces festivités, nous vous proposons :

Une démonstration de modélisme naval sur l’étang, marché de producteurs, jeux en bois traditionnels. Des visites guidées de l’arboretum avec l’ONF, présence d’un auteur de livre pour enfants, Hervé PARIS. Un ateliers nature animé par le Lab 71 et Natura 2000 et une exposition photo sur les arbres sera également à votre disposition !

Bien entendu, un repas champêtre vous sera proposé le midi !

Arboretum Domanial de Pézanin 271 Route de Pezanin Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.lesamisdepezanin.fr/ https://www.facebook.com/100077637403223/ Arboretum Domanial créé en 1903 par Philippe de VILMORIN qui était à cette époque propriétaire du château d’Audour tout proche. Il choisit ce beau vallon aux pentes d’expositions diverses pour y créer sur 27 ha un arboretum. Il est alors destiné à recevoir des collections d’espèces ligneuses provenant du monde entier en vue « d’étudier l’acclimatation et l’utilisation sur une vaste échelle, et dans des conditions sylvestres, d’un grand nombre d’essences forestières et ornementales ».

Cette arboretum accueil un étang qui peut être pêché, des chemins de randonnée ainsi que des tables et chaises en bois. Accès par une route départementale. Il y a deux parking différents.

Durant le Festival de Pézanin, nous vous proposerons :

© les amis de Pézanin