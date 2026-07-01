FESTIVAL DE POESIE VOIX VIVES NATACHA ATLAS & SAMY BISHAI DIMA LIBRE TOUR Sète

Informations pratiques

Sète

FESTIVAL DE POESIE VOIX VIVES NATACHA ATLAS & SAMY BISHAI DIMA LIBRE TOUR

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Double concert exceptionnel au Théâtre de la Mer dans le cadre du festival Voix Vives

Double concert exceptionnel au Théâtre de la Mer dans le cadre du festival Voix Vives — le 23 juillet 2026 à 21h30. Natacha Atlas et Samy Bishai ouvrent la soirée avec Parallel Universe, leur nouvelle création jazz électro entre Orient et Occident. Labess clôt la nuit avec le Dima Libre Tour — vingt ans de chaâbi, rumba et flamenco, un cri brûlant pour la liberté, face à la Méditerranée.

Natacha Atlas & Samy Bishai — Parallel Universe

Figure iconique de la world music, Natacha Atlas a forgé sa réputation au sein de Transglobal Underground avant de bâtir une carrière solo internationale de 15 albums et de collaborations prestigieuses avec Peter Gabriel, Nitin Sawhney, Jean-Michel Jarre, Ibrahim Maalouf ou Omar Sosa. Avec Parallel Universe, elle présente en quartet jazz électro sa toute nouvelle création, produite par le violoniste égypto-britannique Samy Bishai. Un univers parallèle aux inspirations soul teintées de parfums orientaux, oscillant entre cyberpunk dystopique, synthpop éthérée et hip-hop arabe post-Mahragan — porté par la voix ornementée et magnétique de Natacha, en contrepoint au violon électrique incandescent de Samy Bishai.

Labess — Dima Libre Tour

Formé en 2004 par Nedjim Bouizzoul, Labess propose depuis vingt ans une musique plurielle, vivante et habitée — nourrie des racines algériennes de l’artiste et de ses années au Québec. Une fusion entre le chaâbi, la rumba et le flamenco, portée par des cuivres étincelants et l’alchimie puissante d’un groupe au sommet. Dima Libre, cinquième album sorti en 2024, signifie toujours libre en arabe — un cri collectif et brûlant, un hymne à la liberté dans un monde qui en manque. La magie du live, l’ADN de Labess depuis ses débuts. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

A special double concert at the Théâtre de la Mer as part of the Voix Vives festival

L’événement FESTIVAL DE POESIE VOIX VIVES NATACHA ATLAS & SAMY BISHAI DIMA LIBRE TOUR Sète a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau