Festival de Tarot de la ville de Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Festival de Tarot de la ville de Montélimar

avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charle Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Menu 15€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:30:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Envie de participer à un immense tournoi de tarot ? Nous vous proposons un tournoi de tarot de 6 parties et de 7 donnes ! Attention, prêt ? A vos jeux !

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charle Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 52 26 42 elisabethclavel@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to take part in a huge tarot tournament? We’re offering a 6-game, 7-deal tarot tournament! Ready? Place your bets!

L’événement Festival de Tarot de la ville de Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2026-02-18 par Montélimar Tourisme Agglomération