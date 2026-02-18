Festival de Tarot de la ville de Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
Festival de Tarot de la ville de Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar samedi 4 juillet 2026.
Festival de Tarot de la ville de Montélimar
avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charle Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Menu 15€
Début : 2026-07-04 08:30:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
2026-07-04
Envie de participer à un immense tournoi de tarot ? Nous vous proposons un tournoi de tarot de 6 parties et de 7 donnes ! Attention, prêt ? A vos jeux !
avenue du 14 juillet 1789 Palais des congrès Charle Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 52 26 42 elisabethclavel@yahoo.fr
English :
Want to take part in a huge tarot tournament? We’re offering a 6-game, 7-deal tarot tournament! Ready? Place your bets!
