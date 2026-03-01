Festival de Théâtre Mécleuves En Scène #7

Metz Moselle

Dimanche Jeudi 2026-03-12 14:00:00

2026-03-15 19:00:00

2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Avec 11 spectacles variés, allant du théâtre de témoignage à la comédie, en passant par la danse et le jeu masqué, le Festival de Théâtre Mécleuves En Scènes #7 vous propose comme à l’accoutumée une programmation riche et accessible. Notre exposition d’artistes complétera cet événement culturel convivial à ne surtout pas manquer.

Buvette et restauration sur place.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

With 11 different shows, ranging from testimonial theater to comedy, dance and masked play, the Mécleuves En Scènes #7 Theater Festival offers you, as usual, a rich and accessible program. Our artists’ exhibition will round off this not-to-be-missed cultural event.

Refreshments and catering on site.

