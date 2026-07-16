Festival de Vives Voix Leï feu de vie Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement
vendredi 9 octobre 2026 · Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Festival de Vives Voix Leï feu de vie
Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille
Feu de Vie est un hymne à l’incandescence des femmes. Sur scène deux voix, des synthétiseurs, une palette de sons au service d’une transe contemplative et rythmée. Doux et ardents, ces moments libérateurs donnent la parole au feu de vie qui anime ces femmes. Laurène Barnet et Carine Habauzit puisent des inspirations de la Méditerranée au Moyen-Orient. Comme les récits enchâssés de Shéhérazade, le duo initie un parcours mélodique et un voyage flamboyant. S’y mêlent des compositions vocales et instrumentales inspirées de mouachahat ou d’œuvres de femmes de passion Hadewijch d’Anvers et ses écrits mystiques, Sapphô, Râbi’a al-’Adawiyya figure du soufisme ou encore Hildegard Von Bingen. C’est une brûlure d’amour, une flamme portée et transmise par des femmes qui veulent tout embrasser.
Laurène Barnel et Carine Habauzit (chant et instruments) .
Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This show is part of the Pôle des Musiques du Monde at the Cité de la Musique in Marseille
L’événement Festival de Vives Voix Leï feu de vie Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 1er Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Quatuor Hermione Eglise les Réformés Saint-Vincent de Paul Marseille 1er Arrondissement 19 juillet 2026
- Échecs en fête Marseille 1er Arrondissement 20 juillet 2026
- Visite atelier Croquer le Moyen-Âge à la sanguine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 22 juillet 2026
- Visite commentée Immigration et colonisation à l’époque contemporaine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 25 juillet 2026
- Session 32 Rooftop des Réformés Marseille 1er Arrondissement 26 juillet 2026