Festival de Vives Voix Leï feu de vie Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Festival de Vives Voix Leï feu de vie

Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille

Feu de Vie est un hymne à l’incandescence des femmes. Sur scène deux voix, des synthétiseurs, une palette de sons au service d’une transe contemplative et rythmée. Doux et ardents, ces moments libérateurs donnent la parole au feu de vie qui anime ces femmes. Laurène Barnet et Carine Habauzit puisent des inspirations de la Méditerranée au Moyen-Orient. Comme les récits enchâssés de Shéhérazade, le duo initie un parcours mélodique et un voyage flamboyant. S’y mêlent des compositions vocales et instrumentales inspirées de mouachahat ou d’œuvres de femmes de passion Hadewijch d’Anvers et ses écrits mystiques, Sapphô, Râbi’a al-’Adawiyya figure du soufisme ou encore Hildegard Von Bingen. C’est une brûlure d’amour, une flamme portée et transmise par des femmes qui veulent tout embrasser.



Laurène Barnel et Carine Habauzit (chant et instruments) .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde at the Cité de la Musique in Marseille

L’événement Festival de Vives Voix Leï feu de vie Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille