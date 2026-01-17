Visite atelier Croquer le Moyen-Âge à la sanguine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Visite atelier Croquer le Moyen-Âge à la sanguine

Mercredi 22 juillet 2026.

À 14h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Visite atelier en famille, à partir de 7 ans.Enfants

Découvre en famille l’art du repas au Moyen Âge dans les salles du musée d’Histoire !



Après une présentation des vaisselles médiévales et leur technique de fabrication, tu apprendras à les dessiner à l’aide d’un outil bien particulier : la sanguine. Nul besoin de talents d’artiste pour réussir ses effets de dégradés et de lumière grâce à ces pastels qui te feront regarder les céramiques médiévales autrement.



• Enfant à partir de 7 ans, accompagné d’un adulte

• Durée 1h30

• Sur réservation au plus tard la veille de l’atelier musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 89 .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 36 00 musee-histoire@marseille.fr

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English :

Family workshop tour, ages 7 and up.

L’événement Visite atelier Croquer le Moyen-Âge à la sanguine Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Marseille