Informations pratiques

Ensisheim

Festival Décodage Enquête journalistique, disparition de la météorite

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 16:00:00

Date(s) :

2026-11-21

L’objectif celui d’une sensibilisation citoyenne aux enjeux d’éducation aux médias et à l’information, pour permettre à chaque citoyen de développer son esprit critique.

Dans le cadre du festival Décodage, initié par la Collectivité européenne d’Alsace et porté par la Bibliothèque d’Alsace, de nombreuses actions sont proposées pour vous aider à décrypter l’information et comprendre sa fabrication.

Cette année le festival aura lieu du 17 octobre au 14 novembre avec le même objectif celui d’une sensibilisation citoyenne aux enjeux d’éducation aux médias et à l’information, pour permettre à chaque citoyen de développer son esprit critique.

L’évènement Enquête journalistique disparition de la météorite vous est proposé à cette occasion.

Catastrophe, la météorite a disparu ! Menez votre enquête journalistique et essayez de découvrir ce qu’il s’est passé…

De 14h à 16h

Samedi 21 novembre 2026

5 groupes de 4 à 5 personnes.

Tout public. 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54 musee@ville-ensisheim.fr

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English :

The goal is to raise public awareness of the issues surrounding media and information literacy, so that every citizen can develop critical thinking skills.

L’événement Festival Décodage Enquête journalistique, disparition de la météorite Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Centre Haut-Rhin Ensisheim