Festival Décodage La fabrication de l’image atelier stop motion Mortelle Adèle ! Ensisheim

Informations pratiques

Ensisheim

Festival Décodage La fabrication de l’image atelier stop motion Mortelle Adèle !

7 rue de la Liberté Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28 2026-10-31 2026-11-04

Les jeunes participants découvriront le Stop Motion, technique cinématographique utilisée pour créer des films d’animation image par image. Ils pourront imaginer leur scénario et mettre en scène les personnages de la célèbre bande dessinée Mortelle Adèle.

Dans le cadre du festival Décodage, initié par la Collectivité européenne d’Alsace et porté par la Bibliothèque d’Alsace, de nombreuses actions sont proposées pour vous aider à décrypter l’information et comprendre sa fabrication.

Cette année le festival aura lieu du 17 octobre au 14 novembre avec le même objectif celui d’une sensibilisation citoyenne aux enjeux d’éducation aux médias et à l’information, pour permettre à chaque citoyen de développer son esprit critique.

L’évènement La fabrication de l’image atelier stop motion Mortelle Adèle ! vous est proposé à cette occasion.

Les jeunes participants découvriront le Stop Motion, technique cinématographique utilisée pour créer des films d’animation image par image. Ils pourront imaginer leur scénario et mettre en scène les personnages de la célèbre bande dessinée Mortelle Adèle.

De 14h à 17h

* Mercredi 28 octobre

* Samedi 31 octobre

* Mercredi 4 novembre

Groupes de 6 participants, veuillez prévenir en cas d’absence.

De 8 à 12 ans. 0 .

7 rue de la Liberté Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 22 mediatheque@ensisheim.net

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English :

Young participants will discover stop-motion, a filmmaking technique used to create animated films frame by frame. They’ll be able to come up with their own story and bring the characters from the famous comic strip *Mortelle Adèle* to life.

L’événement Festival Décodage La fabrication de l’image atelier stop motion Mortelle Adèle ! Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-06 par Centre Haut-Rhin Ensisheim