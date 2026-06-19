Festival des Arts de la Rue Villers-Cotterêts samedi 4 juillet 2026.

Villers-Cotterêts

Festival des Arts de la Rue

Place du Docteur Mouflier Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Comme chaque année, le festival des arts de la rue vous donne rendez-vous pour entrer dans l’été de manière festive.

Le festival des arts de la rue revient chaque année encore pour illuminer, interpeller, bousculer, émerveiller, embraser notre cité.

Théâtre de rue, nouveau cirque, marionnettes, déambulations ou encore jeux seront proposés tout au long de cette journée.

Comme chaque année, le festival des arts de la rue vous donne rendez-vous pour entrer dans l’été de manière festive.

Le festival des arts de la rue revient chaque année encore pour illuminer, interpeller, bousculer, émerveiller, embraser notre cité.

Théâtre de rue, nouveau cirque, marionnettes, déambulations ou encore jeux seront proposés tout au long de cette journée. .

Place du Docteur Mouflier Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 96 55 02 culture@mairie-villerscotterets.fr

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English :

As it does every year, the Street Arts Festival invites you to kick off the summer in festive style.

The Street Arts Festival returns every year to illuminate, challenge, shake up, amaze, and set our city ablaze.

Street theater, contemporary circus, puppetry, street performances, and games will be on offer throughout the day.

L’événement Festival des Arts de la Rue Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Soissonnais-Valois