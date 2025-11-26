Festival des Cafés de la Brasserie Ardwen Launois-sur-Vence

Festival des Cafés de la Brasserie Ardwen

20 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous au Restaurant Ardwen à Launois sur Vence pour la reprise du Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe ALL GUILTY , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 03 24 26 10 72 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

.

20 Avenue Roger Ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 10 72 accueiloacp@gmail.com

English :

Rendezvous at Restaurant Ardwen in Launois sur Vence for the return of the Festival des Cafés. On the program: a convivial, festive evening hosted by the group ALL GUILTY, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 03 24 26 10 72. Don’t miss this musical event!

German :

Treffen Sie sich im Restaurant Ardwen in Launois sur Vence, um das Festival des Cafés wieder aufzunehmen. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Abend, der von der Gruppe ALL GUILTY , die eine unvergessliche musikalische Atmosphäre verspricht, gestaltet wird. Der Eintritt ist frei, Mahlzeiten können unter der Nummer 03 24 26 10 72 reserviert werden. Verpassen Sie nicht diesen Termin im Zeichen der guten Laune und der Musik!

Italiano :

Unitevi a noi al Ristorante Ardwen di Launois sur Vence per la seconda edizione del Festival des Cafés. In programma: una serata conviviale e festosa condotta dal gruppo ALL GUILTY, che promette un’atmosfera musicale indimenticabile. L’ingresso è gratuito e i pasti possono essere prenotati chiamando il numero 03 24 26 10 72. Non perdetevi questa divertente serata di musica!

Espanol :

Únase a nosotros en el Restaurante Ardwen de Launois sur Vence para asistir a la segunda edición del Festival des Cafés. El programa incluye una velada agradable y festiva a cargo del grupo ALL GUILTY, que promete un ambiente musical inolvidable. La entrada es gratuita y las comidas pueden reservarse llamando al 03 24 26 10 72. No se pierda esta divertida velada musical

L’événement Festival des Cafés de la Brasserie Ardwen Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2025-11-25 par Ardennes Tourisme