Festival des Chorales des retraités Salle des Capucins Pontarlier
Festival des Chorales des retraités Salle des Capucins Pontarlier vendredi 26 juin 2026.
Pontarlier
Festival des Chorales des retraités
Salle des Capucins Rue de Salins Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 13:30:00
fin : 2026-06-26 17:30:00
Date(s) :
2026-06-26
A partir de 13h30.
Organisé par la Fédération des Associations des Retraités.
Festival des Chorales de la Fédération des Associations de Retraités du Doubs (FAR 25).
Entrée libre. .
Salle des Capucins Rue de Salins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 40 04 capucinsbelage@orange.fr
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English : Festival des Chorales des retraités
L’événement Festival des Chorales des retraités Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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