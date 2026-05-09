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Festival des Chorales des retraités Salle des Capucins Pontarlier

Festival des Chorales des retraités Salle des Capucins Pontarlier vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Salle des Capucins

Adresse : Rue de Salins

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Festival des Chorales des retraités

Salle des Capucins Rue de Salins Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 13:30:00
fin : 2026-06-26 17:30:00

Date(s) :
2026-06-26

A partir de 13h30.
Organisé par la Fédération des Associations des Retraités.
Festival des Chorales de la Fédération des Associations de Retraités du Doubs (FAR 25).
Entrée libre.   .

Salle des Capucins Rue de Salins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 40 04  capucinsbelage@orange.fr

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English : Festival des Chorales des retraités

L’événement Festival des Chorales des retraités Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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