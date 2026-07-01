AGENDA · Cendras
Festival des Concerts de l’Abbaye, Église de l’Abbaye, Cendras
lundi 3 août 2026 · Église de l’Abbaye · Cendras
Informations pratiques
Festival des Concerts de l’Abbaye 3 – 8 août Église de l’Abbaye Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00
– 3 août, Lucile Revel Quintet.
– 4 août, Piano solo par Thierry Jam.
– 6 août, Trio Biosphère.
– 8 août, Pauline Rouillard, accompagnée de Thierry Jam au piano.
Église de l’Abbaye 122 impasse de la Chapelle, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie
21e Festival des concerts de l’Abbaye
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