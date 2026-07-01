Festival des Concerts de l’Abbaye, Église de l’Abbaye, Cendras

Informations pratiques

Festival des Concerts de l’Abbaye 3 – 8 août Église de l’Abbaye Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

– 3 août, Lucile Revel Quintet.

– 4 août, Piano solo par Thierry Jam.

– 6 août, Trio Biosphère.

– 8 août, Pauline Rouillard, accompagnée de Thierry Jam au piano.

Église de l’Abbaye 122 impasse de la Chapelle, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie

21e Festival des concerts de l’Abbaye