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AGENDA · Cendras

Festival des Concerts de l’Abbaye, Église de l’Abbaye, Cendras

lundi 3 août 2026 · Église de l’Abbaye · Cendras

Festival des Concerts de l’Abbaye, Église de l’Abbaye, Cendras

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Église de l’Abbaye
Adresse
122 impasse de la Chapelle, 30480 Cendras
Ville
30480 Cendras
Département
Gard
Tarif
Prix libre

Festival des Concerts de l’Abbaye 3 – 8 août Église de l’Abbaye Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T21:00:00+02:00 – 2026-08-08T22:00:00+02:00

– 3 août, Lucile Revel Quintet.

– 4 août, Piano solo par Thierry Jam.

– 6 août, Trio Biosphère.

– 8 août, Pauline Rouillard, accompagnée de Thierry Jam au piano.

Église de l’Abbaye 122 impasse de la Chapelle, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie
21e Festival des concerts de l’Abbaye

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