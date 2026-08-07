Informations pratiques

Surgères

Festival des écritures Association En Avant Première

32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-15

Dans le cadre du festival des écritures, assistez aux ateliers, rencontres d’auteurs, soirées et exposition qui auront lieu à l’association En Avant Première.

Restauration vendredi, samedi et dimanche midi et vendredi et samedi soir (sur réservation).

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32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

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English :

As part of the %E9critures festival, join us for workshops, author meet-and-greets, evening events, and an exhibition taking place at the En Avant Premi%E8re association.

Food and drink will be available Friday, Saturday, and Sunday at lunchtime, and Friday and Saturday evenings (reservations required).

L’événement Festival des écritures Association En Avant Première Surgères a été mis à jour le 2026-08-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin