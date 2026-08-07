Festival des écritures Association En Avant Première Surgères
jeudi 15 octobre 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Festival des écritures Association En Avant Première
32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-15
Dans le cadre du festival des écritures, assistez aux ateliers, rencontres d’auteurs, soirées et exposition qui auront lieu à l’association En Avant Première.
Restauration vendredi, samedi et dimanche midi et vendredi et samedi soir (sur réservation).
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32 rue du Faubourg Saint-Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr
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English :
As part of the %E9critures festival, join us for workshops, author meet-and-greets, evening events, and an exhibition taking place at the En Avant Premi%E8re association.
Food and drink will be available Friday, Saturday, and Sunday at lunchtime, and Friday and Saturday evenings (reservations required).
L’événement Festival des écritures Association En Avant Première Surgères a été mis à jour le 2026-08-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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