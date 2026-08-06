Festival des écritures Le Palace Rue des trois frères Nadeau Surgères

Informations pratiques

Surgères

Festival des écritures Le Palace

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre du festival des écritures, participez à des ateliers calligraphie et écriture ainsi qu’à un film et concert proposé par le conservatoire.

.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the %E9critures festival, join us for calligraphy and writing workshops, as well as a film and concert presented by the conservatory.

L’événement Festival des écritures Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin