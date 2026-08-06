Festival des écritures Médiathèque Médiathèque de Surgères Surgères
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Surgères · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Festival des écritures Médiathèque
Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Dans le cadre du festival des écritures, assistez à un atelier d’écriture Ecris ton Philomino animé par Alice Brière-Haquet.
En partenariat avec le Réseau des bibliothèques Aunis Sud dans le cadre du programme Entre les lignes 2026.
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Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr
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English :
As part of the %E9critures festival, join us for a writing workshop titled “%AB Ecris ton Philomino %BB,” led by Alice Bri%E8re-Haquet.
In partnership with the Aunis Sud Library Network as part of the 2026 “Entre les lignes” program.
L’événement Festival des écritures Médiathèque Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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