UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Surgères

Festival des écritures Médiathèque Médiathèque de Surgères Surgères

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Surgères · Surgères

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque de Surgères
Adresse
BP 59
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Festival des écritures Médiathèque

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Dans le cadre du festival des écritures, assistez à un atelier d’écriture Ecris ton Philomino animé par Alice Brière-Haquet.
En partenariat avec le Réseau des bibliothèques Aunis Sud dans le cadre du programme Entre les lignes 2026.
  .

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91  enavantpremiere17@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the %E9critures festival, join us for a writing workshop titled “%AB Ecris ton Philomino %BB,” led by Alice Bri%E8re-Haquet.
In partnership with the Aunis Sud Library Network as part of the 2026 “Entre les lignes” program.

L’événement Festival des écritures Médiathèque Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)