Festival des écritures Spectacle Philo au fil de l’eau Micro-Folie de Surgères Surgères

Informations pratiques

Surgères

Festival des écritures Spectacle Philo au fil de l’eau

Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Dans le cadre du festival des écritures, assistez au spectacle Philo au fil de l’eau , par Alice Brière-Haquet, à la micro-folie de Surgères.

En partenariat avec le Réseau des bibliothèques Aunis Sud dans le cadre du programme Entre les lignes 2026.

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Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

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English :

As part of the %E9critures Festival, come see the show %AB Philo au fil de l’eau %BB, by Alice Bri%E8re-Haquet, at the Micro-Folie in Surg%E8res.

In partnership with the Aunis Sud Library Network as part of the 2026 “Entre les lignes” program.

L’événement Festival des écritures Spectacle Philo au fil de l’eau Surgères a été mis à jour le 2026-08-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin